Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов получил травму в товарищеском матче

Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник ФК «Ростов» Алексей Миронов получил травму в товарищеском матче с московской «Родиной». Игра проходила 23 января в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Футболиста заменили в начале первого тайма.Миронов на 11-й минуте встречи неудачно столкнулся с футболистом соперников и травмировал ногу. После этого 24-летний полузащитник не смог продолжить участие в матче. Через несколько минут донской спортсмен отправился за пределы поля, где медики оказали ему необходимую помощь.Насколько серьезную травму получил футболист, пока не известно.Алексей Миронов - воспитанник академии «Локомотива». В 2018 году Миронов начал играть за столичную «молодежку», что можно считать стартом его карьеры. В середине сезона-2020/21 полузащитника арендовал «Оренбург». В «Ростов» он перешел в 2022 году.