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Защитник Илья Вахания продлил контракт с ФК «Ростов»

Защитник Илья Вахания продлил контракт с ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с Ильей Ваханией. Информацию об этом сообщает издание «Чемпионат» 3 апреля.

О сроке продления нового соглашения 23-летний защитник не рассказал. Прошлый контракт спортсмена был рассчитан до лета 2024 года.

Илья Вахания - уроженец Санкт-Петербурга. Спортсмен - воспитанник Академии ФК «Зенит». В 2020 году Илья стал выступать за «Зенит-2», а июле 2023 года - играть за «Ростов». В чемпионате России футболист дебютировал 5 августа 2023 года в гостевом матче против «Крыльев Советов» со счетом 1:5.
Фото: ФК Ростов
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