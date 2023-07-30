Форвард «БАРС-РГЭУ» Ярослав Стрижеус покинул клуб

Фото: БАРС-РГЭУ

Форвард Ярослав Стрижеус покидает БК «БАРС-РГЭУ». Информацию сообщили 30 июля в пресс-службе клуба.Спортсмен начал играть за донскую команду в 2019 году. В 2021-м он уходил выступать за курскую команду, уже в 2022 году форвард вернулся назад. В сезоне-2022/23 он отыграл 26 игр. На его счету – 4,4 очка, три подбора, передач – 0,6 и 0,3 перехвата. Однако вскоре контакт подошел к концу. Теперь баскетболист отправляется в «свободное плавание».Напомним, накануне песчанокопскую «Чайку» покинул 21-летний нападающий. Футбольный клуб остановил сотрудничество с Ильей Востриковым по взаимному согласию.