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Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» продлил контракт с нападающим Дмитрием Флисом

Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» продлил контракт с нападающим Дмитрием Флисом
Ростовский баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» продлил контракт с 39-летним нападающим. Спортсмен останется в донской команде как минимум до конца сезона-2023/24. Об этом сообщает донской клуб 26 июля.

Дмитрий Флис – воспитанник УОР № 1 города Санкт-Петербурга. В 2000 году он играл в испанской команде «Ховентут». А в августе 2013 года играл за екатеринбургский «Урал». Однако уже осенью 2015 года он вернулся в Испанию и выступал за команду «Манреса».

Спортсмен начал играть за донскую команду в 2022 году. В сезоне-22/23 он провел 42 игры. В этом году он был признан MVP Высшей лиги.
БК БАРС-РГЭУ
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