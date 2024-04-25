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ФК «Ростов» внес изменения в состав за минуту до матча с «Уралом», заменив защитника. Игра «желто-синих» против екатеринбургской команды состоялась 25 апреля.Готовый состав команды из Ростова был готов к игре, однако произошла замена. Защитник Эяда Эльаскалани получил повреждение во время разминки и не смог выйти на поле. Вместо него вышел 31-летний Евгений Чернов. Матч только начался, поэтому пока рано делать выводы о возможных последствиях этой замены.Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги. В предыдущем матче «желто-синие» потерпели поражение со счетом 1:5 от «Спартака».