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ФК «Ростов» внес изменения в состав за минуту до матча с «Уралом», заменив защитника

ФК «Ростов» внес изменения в состав за минуту до матча с «Уралом», заменив защитника
ФК «Ростов» внес изменения в состав за минуту до матча с «Уралом», заменив защитника. Игра «желто-синих» против екатеринбургской команды состоялась 25 апреля.

Готовый состав команды из Ростова был готов к игре, однако произошла замена. Защитник Эяда Эльаскалани получил повреждение во время разминки и не смог выйти на поле. Вместо него вышел 31-летний Евгений Чернов. Матч только начался, поэтому пока рано делать выводы о возможных последствиях этой замены.

Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги. В предыдущем матче «желто-синие» потерпели поражение со счетом 1:5 от «Спартака».
Фото: ФК Ростов соцсети
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