На встрече с «Уфой» ФК «Ростов» проиграл



ФК «Ростов» проиграл в матче с «Уфой». Встреча прошла 6 апреля на стадионе «Нефтяник». Игра состоялась в рамках 22-го тура Чемпионата России по футболу.



На 26-й минуте матча уфинский игрок Игбун забил гол в ворота «жёлто-синих». Наш вратарь не смог поймать мяч, и счёт составил 0:1. За две минуты до этого в «Ростове» произошла замена. Ивелин Попов получил травму, и вместо него вышел Зайнутдинов.



Ни в первом, ни во втором тайме ростовчане не смогли ответить на гол, поэтому счёт по итогу вышел 0:1 в пользу «Уфы».