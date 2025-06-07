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Стоимость трансфера футболистов «Ростова» снизилась на 17%

Стоимость трансфера футболистов «Ростова» снизилась на 17%
Сайт Transfermarkt предоставил обновлённую информацию о стоимости игроков Российской Премьер-Лиги. Изменения коснулись «Ростова», общая стоимость которого продолжает снижаться. В начале 2025 года стоимость клуба оценивалась примерно в 55,43 млн евро. К июню эта сумма уменьшилась до 45,6 млн евро.

Причиной такого падения стоимости стало то, что два ключевых игрока покинули команду. В феврале капитан команды Данил Глебов перешёл в «Динамо» за 8 миллионов евро. А в конце сезона стало известно, что нападающий Николай Комличенко покидает клуб, и сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро.

Также стоимость нескольких ведущих игроков клуба снизилась: Хорена Байрамяна — на 200 тысяч евро, Мохаммеда Мохеби — на 500 тысяч евро, Алексея Сутормина — на 200 тысяч евро, Егора Голенкова — на 300 тысяч евро.

Касаемо молодых футболистов, которые были привлечены в основной состав на несколько игр, ситуация выглядит более позитивно. В частности, стоимость центрального полузащитника Даниила Шанталия выросла на 400 тысяч евро, а трансферная стоимость защитника Германа Игнатова увеличилась на 300 тысяч евро.
Фото: ФК Ростов
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