ФК «Ростов» уступил в гостях «Сочи» со счетом 3:2

Непросто сезон «Ростова» продолжается. «Жёлто-синие» ведут борьбу за выживание. На этот раз оппонентом была команда из верхней части турнирной таблицы.Счёт открыли сочинцы уже на 10-й минуте игры усилиями Артура Юсупова, бывшего игрока «Ростова». В середине тайма ещё один бывший «жёлто-синий» Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а затем отличился Матео Кассьерра – 3:0 после первого тайма.Во второй части встречи «Ростов» вернул в матч интригу. На 53-й минуте один мяч отыграл защитник Бартоломеу Баштуш после навеса с углового, 3:1. Были хорошие моменты ещё, но забить долгое время не получалось. Али Соу сократил отставание «Ростова» до минимального на последней минуте игры, а на третий гол уже не было времени. Итог – проигрыш ростовчан, 2:3.В остальных играх тура в РПЛ «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Москва) сыграли вничью – 2:2, «Арсенал» (Тула) обыграл дома «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:1, а «Рубин» (Казань) и «Локомотив» (Москва) разошлись миром – 2:2.Свою очередную игру команда Заура Тедеева проведёт дома 23 октября. В этот день дончане будут принимать «Арсенал» (Тула). В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает 13-е место из 16.