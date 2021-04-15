«Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:4

Весенняя часть чемпионата у «Ростова» не задалась. Команде уже скатилась в середину таблицы. А вот столичный «Локомотив» набрал отличный ход – уверенная победная серия и шансы на чемпионство.Начало выдалось для «Ростова» просто провальным. На 4-й минуте голкипер гостей Сергей Песьяков в простой ситуации потерял мяч, что тут же обернулось пропущенным голом. Через две минуты «железнодорожники» усилиями Рифата Жемалетдинова удвоили преимущество. Только к середине тайма гостям удалось выровнять игру. На 33-й минуте удалось отквитать один мяч. Отличился шведский защитник Деннис Хаджикадунич после передачи Кенто Хасимото – 2:1.В начале второго тайма «Ростов» остался в меньшинстве после удаления Армина Гиговича. Это, вероятно, и стало решающим фактором. В оставшееся время игровое преимущество было у «Локомотива». Гжегож Крыховяк заработал и уверенно реализовал пенальти, а на последней минуте основного времени Эдер оформил разгром жёлто-синих. Итог – проигрыш «Ростова» 1:4.В остальных матчах тура в РПЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) потерял очки в матче против «Краснодара» - 2:2, «Ахмат» (Грозный) был сильнее «Химок» 3:1, а «Динамо» (Москва) переиграло в гостях «Ротор» (Волгоград) 3:0.В следующем туре подопечные Валерия Карпина на своём поле сыграют с «Арсеналом» из Тулы. А пока в таблице «Ростов» занимает 9 место.