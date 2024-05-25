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ФК «Зенит» обыграл «Ростов» и в шестой раз подряд стал чемпионом РПЛ

ФК «Зенит» обыграл «Ростов» и в шестой раз подряд стал чемпионом РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» в шестой раз подряд стал обладателем титула чемпиона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне-2023/2024, обыграв «Ростов» в напряженном матче 25 мая. Игра на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

В первом тайме «Ростов» создал угрозу для «Зенита», открыв счет на 54-й минуте благодаря усилиям полузащитника Роналдо. Однако через 10 минут «Зенит» восстановил равновесие благодаря Густаво Мантуану. Победный гол на 85-й минуте забил Артур Гимараэс, принеся победу «Зениту».

Отметим, что для «Зенита» это десятый чемпионский титул в российской истории (2007, 2010, 2012, 2015, 2019–2024 гг.). У команды также есть чемпионство СССР (1984 г.). Все последние шесть побед были одержаны под руководством Сергея Семака, который возглавил команду в сезоне-2018/19. После матча с «Ростовом» было объявлено о продлении контракта Семака с клубом.
Фото: ФК Ростов.
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