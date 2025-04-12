ФК «Ахмат» обыграл «Ростов» на стадионе в Грозном со счетом 2:1

Фото: ФК Ростов

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов». Игра проходила в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.Все три гола были забиты во втором тайме. Счет на табло на 51-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Надер Гандри. На 67-й минуте команда увеличила преимущество благодаря голу нападающего Максима Самородова.«Ростов» смог сократить отставание на 75-й минуте. Мяч в ворота соперников забил нападающий Николай Комличенко. Донские футболисты пытались сравнять счет, но сделать это не удалось.После поражения «Ростов» спустился на восьмую строчку (из 16) в турнирной таблице РПЛ.