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ФК «Ахмат» обыграл «Ростов» на стадионе в Грозном со счетом 2:1

ФК «Ахмат» обыграл «Ростов» на стадионе в Грозном со счетом 2:1
Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов». Игра проходила в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все три гола были забиты во втором тайме. Счет на табло на 51-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Надер Гандри. На 67-й минуте команда увеличила преимущество благодаря голу нападающего Максима Самородова.

«Ростов» смог сократить отставание на 75-й минуте. Мяч в ворота соперников забил нападающий Николай Комличенко. Донские футболисты пытались сравнять счет, но сделать это не удалось.

После поражения «Ростов» спустился на восьмую строчку (из 16) в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК Ростов
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