ФК «Ростов» проиграл в матче ЦСКА

Фото: Алексей Бойко

ФК «Ростов» проиграл в матче против ЦСКА. Первый гол в ворота «желто-синих» забил Илья Агапов, а следующий Тамерлан Мусаев.В первом тайме команде не сумели открыть счет. Во втором инициатива была за ЦСКА. Первый гол забил Илья Агапов в ворота донской команды. Второй мяч в ворота «желто-синих» на 85 минуте забил нападающий Тамерлан Мусаев.Во время матча защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму. Его заменили Матвеем Лукиным. Следом проблемы возникли у ФК «Ростов». Защитник Евгений Чернов был травмирован. На замену вышел Андрей Лангович.