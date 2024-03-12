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ФК «Ростов» проиграл в матче ЦСКА

ФК «Ростов» проиграл в матче ЦСКА
ФК «Ростов» проиграл в матче против ЦСКА. Первый гол в ворота «желто-синих» забил Илья Агапов, а следующий Тамерлан Мусаев.

В первом тайме команде не сумели открыть счет. Во втором инициатива была за ЦСКА. Первый гол забил Илья Агапов в ворота донской команды. Второй мяч в ворота «желто-синих» на 85 минуте забил нападающий Тамерлан Мусаев.

Во время матча защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму. Его заменили Матвеем Лукиным. Следом проблемы возникли у ФК «Ростов». Защитник Евгений Чернов был травмирован. На замену вышел Андрей Лангович.
Фото: Алексей Бойко
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