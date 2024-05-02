Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» проиграл матч с «Балтикой» со счетом 0:1. «Желто-синие» завершили свой поход за Кубком России.Вечером 2 мая на стадионе «Ростов Арена» состоялся 27-й матч Российской Премьер-Лиги. В первом тайме «желто-синим» не удалось забить гол. Счет открыл полузащитник соперника Тигран Аванесян. Игрок забил один гол за четыре минуты. Команда Валерия Карпина несколько раз атаковала ворота «Балтики», но не смогла забить ни в одной из попыток.Во втором тайме также не было забито ни одного гола. В итоге «Балтика» выиграла у «Ростова».