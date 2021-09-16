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ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» на выезде со счетом 4:2. Игра проходила 18 сентября на «Самара Арене» в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги.«Желто-синие» открыли счет в матче на 23-й минуте. Очередной гол забил Николай Комличенко, благодаря точной голевой передаче от Понтуса Алмквиста. После забитого мяча ростовчане стали действовать чуть осторожнее, самарцы подходили к воротам гостей, но опасных моментов создать им не удалось. В концовке первого тайма Павел Мамаев, казалось, удвоил преимущество «Ростова», но судья, посмотрев VAR, увидел «игру рукой» и отметил забитый мяч. На 44-й минуте череда неудач продолжилась. Защитник «Ростова» Баштуш, выбивая мяч после «прострела», забил гол в собственные ворота. Первая половина встречи закончилась со счетом 1:1.Во втором тайме ростовчане пропустили уже на 50-й минуте, вслед за этим голом на 58-й минуте самарцам удалось забить третий. После этих пропущенных мячей Юрий Семин сделал тройную замену, чтобы освежить состав. Через четыре минуты у «желто-синих» получилось забить свой второй мяч. Далее ростовчане активно прессинговали соперника, навязывали жесткие стыки и цеплялись за мяч, но опасных моментов создать так и не смогли. Тем не менее шансы на ничью оставались до 92-й минуты. В концовке встречи «Ростов» устал и пропустил четвертый гол. Игра на «Самара Арене» закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.Напомним, после восьми туров Российской Премьер-Лиги «желто-синие» занимают 13-е место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне коллектив забил 10 голов, а пропустил 17. На текущий момент команда находится в «зоне вылета», набрав всего шесть очков из 24 возможных.