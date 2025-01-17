ФК «Ростов» построит новую тренировочную базу на левом берегу

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» запускает проект по строительству новой тренировочной базы на левом берегу реки Дон. Информация об этом была опубликована на сайте городской администрации.Согласно представленным документам, разрешение на строительство будет действовать до конца 2027 года. На территории новой базы планируется создать две трибуны: на 1 500 и 500 мест, здание для женской команды, а также корпуса для основной и молодежной команд.В рамках проекта предусмотрены административные и бытовые помещения, а также девять футбольных полей для тренировок. Ожидаемые расходы на реализацию проекта составят 1,7 миллиарда рублей, а завершение строительства намечено на 2026 год.