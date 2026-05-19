ФК «Ростов» ожидает штраф после финального матча РПЛ с «Зенитом»
Контрольно-дисциплинарный комитет соберется для обсуждения итогов 30-го тура, в ходе которого было выявлено дисциплинарное нарушение. Болельщики команды из Ростова-на-Дону использовали оскорбительные высказывания в адрес игроков «Зенита» в заключительном матче тура РПЛ.
Кроме досадного поражения, донскую команду, вероятно, ожидают еще и штраф за нарушения.
Также стоит упомянуть, что финальная игра на стадионе «Ростов Арена» привлекла рекордное количество зрителей — около 30 тысяч человек.