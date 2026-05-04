Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Во время матча болельщики «Динамо МХ» оскорбляли футболиста «Ростова»

Во время матча болельщики «Динамо МХ» оскорбляли футболиста «Ростова»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет заседание по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На нем будут разбираться с поведением болельщиков махачкалинского футбольного клуба «Динамо» в недавнем матче против «Ростова». Встреча прошла 2 апреля в Каспийске.

Во время игры из фан-зоны «Динамо МХ» в адрес футболиста «Ростова» Тимура Сулейманова звучали оскорбительные высказывания.

Вероятнее всего, клуб ожидает наказание в виде штрафа. Окончательная сумма штрафа будет определена после анализа всех обстоятельств произошедшего.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика