Во время матча болельщики «Динамо МХ» оскорбляли футболиста «Ростова»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет заседание по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На нем будут разбираться с поведением болельщиков махачкалинского футбольного клуба «Динамо» в недавнем матче против «Ростова». Встреча прошла 2 апреля в Каспийске.Во время игры из фан-зоны «Динамо МХ» в адрес футболиста «Ростова» Тимура Сулейманова звучали оскорбительные высказывания.Вероятнее всего, клуб ожидает наказание в виде штрафа. Окончательная сумма штрафа будет определена после анализа всех обстоятельств произошедшего.