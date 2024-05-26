ФК «Ростов» остался без вратаря Сергея Песьякова
Вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков покинул клуб. Об этом 26 мая «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях.
Спортсмен отыграл более 180 матчей за донскую команду. Из них 50 — «сухих», то есть не пропустив ни одного мяча. Несколько последних игр голкипер пропустил из-за травм, но в последний тур РПЛ, 25 мая, стал на ворота. Игра завершилась счетом 2:1 в пользу «Зенита».
Игрок является чемпионом России сезона-2016/17. В тот период он выступал за московский «Спартак». По данным transfermarkt.world, рыночная стоимость Песьякова сейчас упала до 600 тысяч евро (59 миллионов рублей). Так низко его не оценивали с 2016 года. А за период нахождения в составе «Ростова» (с 2017-го) это значение годами держалось на уровне 1-1,5 миллиона евро (99-148 миллионов рублей).
Контракт с Песьяковым истекает в июне 2024 года. Вратарь не планировал прощаться с полюбившимся клубом, да и тренер Валерий Карпин заявлял, что договор с голкипером продлят. Однако период подписания затягивался, и супруга спортсмена стала нервничать. Она была знакома с руководством самарских «Крыльев Совета» и замолвила за мужа словечко. По данным телеграм-каналов, там вратарю предложили годовой контракт с возможностью продления еще на один год.