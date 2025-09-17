Пили чай, а комната горела: семья осталась без жилья после пожара в квартире в Каменске

- Возгорание сверху началось. По потолку распространился огонь и начал капать вниз, - вспоминает Татьяна Петровна.

- Когда потушили, подошел пожарный. Сотрудник МЧС рассказал, что нам необходимо будет вычерпать всю воду. Ее там оказалось много. Приехали родственники. До двух часов ночи мы убирали всю лишнюю влагу из помещений, - рассказывает женщина.

- Как бы тяжело сейчас морально и трудно финансово ни было, предстоит огромная работа: начиная с замены труб (повело металл) до оснащения всем необходимым, - сказала женщина.

Фото: Татьяна Кухарь

Происшествие случилось 14 сентября на улице Заводской. Около 18:36 огонь охватил квартиру многоэтажки № 2. Пожар удалось потушить на площади 20 квадратных метров.В тот вечер хозяйка квартиры, Татьяна Кухарь, была дома. Вместе с дочерью и зятем они пили на кухне чай. Сначала послышался треск. Следом по потолку стал стелиться легкий дымок.Семья тут же позвонила пожарным. Перед приездом спасателей они попытали потушить огонь самостоятельно. Зять с дочерью набирали воду на кухне, а Татьяна — в ванной.Когда пожар начал распространяться, семья решила покинуть квартиру. Дочь Татьяны оббежала всех соседей по подъезду и предупредила о возгорании.У многоэтажки столпились жители дома и зеваки. Огонь вырывался из окон. Языки пламени начали подниматься до верхнего этажа по кирпичному фасаду. Чтобы потушить квартиру, пожарным понадобилось около двух часов.Жильцы успели вовремя выйти на улицу, и в происшествии никто не пострадал.В этом доме Татьяна живет около 25 лет. Квартира принадлежит ее семье. В ней она живет вместе с мужем, дочерью и зятем. Теперь все их личные вещи сгорели в пожаре.Как выяснилось, причиной возгорания стала неисправность проводки. По фотографиям с места пожара видно, как потолок покрылся копотью, а деревянные покрытия обуглились.Погорельцев приютила у себя свекровь Татьяны. В настоящий момент они живут в хуторе Красновке.Если вы захотите оказать финансовую поддержку пострадавшей от пожара семье, можно связаться с Татьяной Петровной по номеру: +7 (951) 530-34-78.