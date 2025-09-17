Пили чай, а комната горела: семья осталась без жилья после пожара в квартире в Каменске
Происшествие случилось 14 сентября на улице Заводской. Около 18:36 огонь охватил квартиру многоэтажки № 2. Пожар удалось потушить на площади 20 квадратных метров.
В тот вечер хозяйка квартиры, Татьяна Кухарь, была дома. Вместе с дочерью и зятем они пили на кухне чай. Сначала послышался треск. Следом по потолку стал стелиться легкий дымок.
Семья тут же позвонила пожарным. Перед приездом спасателей они попытали потушить огонь самостоятельно. Зять с дочерью набирали воду на кухне, а Татьяна — в ванной.
Когда пожар начал распространяться, семья решила покинуть квартиру. Дочь Татьяны оббежала всех соседей по подъезду и предупредила о возгорании.
У многоэтажки столпились жители дома и зеваки. Огонь вырывался из окон. Языки пламени начали подниматься до верхнего этажа по кирпичному фасаду. Чтобы потушить квартиру, пожарным понадобилось около двух часов.
Жильцы успели вовремя выйти на улицу, и в происшествии никто не пострадал.
В этом доме Татьяна живет около 25 лет. Квартира принадлежит ее семье. В ней она живет вместе с мужем, дочерью и зятем. Теперь все их личные вещи сгорели в пожаре.
Как выяснилось, причиной возгорания стала неисправность проводки. По фотографиям с места пожара видно, как потолок покрылся копотью, а деревянные покрытия обуглились.
Погорельцев приютила у себя свекровь Татьяны. В настоящий момент они живут в хуторе Красновке.
Если вы захотите оказать финансовую поддержку пострадавшей от пожара семье, можно связаться с Татьяной Петровной по номеру: +7 (951) 530-34-78.