Фото: ФК Ростов.

Голкипер ФК «Ростов» хочет продлить контракт с клубом. Об этом рассказал агент Никиты Медведева изданию «РБ Спорт». Он заявил, что футболист не собирается менять клуб в ближайшем будущем.- Думаю, что мы с «Ростовом» договоримся. Предложение еще не поступало, но переход в другой клуб мы не рассматриваем, - поделился представитель спортсмена.Стоит отметить, что соглашение 28-летнего Никиты Медведева с донским клубом действует до 2024 года.За «желто-синих» вратарь начал играть в 2016 году. Тогда его трансферная стоимость составляла 200 тысяч евро (19,3 миллиона рублей по нынешнему курсу). За полтора года ценник на голкипера «Ростова» вырос в 7,5 раза и составил 1,5 миллиона евро (почти 145 миллионов рублей). После окончания сезона-2016/17 Никита Медведев подписал соглашение с «Локомотивом». После этого его стоимость стала падать. В 2020 году, когда вратарь перешел в казанский «Рубин», его оценивали в 300 тысяч евро (29 миллионов рублей). Спустя два года спортсмен вернулся в «Ростов». По данным сайта transfermarkt.world, стоимость Медведева осталась на отметке в 300 тысяч евро.