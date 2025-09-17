Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовская область вошла в рейтинг самых теплых регионов России

Ростовская область вошла в рейтинг самых теплых регионов России
Ростовская область вошла в рейтинг самых теплых регионов России за 17 сентября. Информация появилась на сайте Погода и климат.

Среди десяти лидеров находится Таганрог. Специалисты зафиксировали там температуру +25,3 градуса. Этот город Ростовской области занимает шестое место. А на восьмом месте находится город Константиновск с температурой +24,5 градуса.

Помимо этого, Ростовская область попала в десятку самых знойных мест. Так, Таганрог занял восьмую позицию с +29 градусами.

При этом Цимлянск вошел в топ регионов с самым комфортным климатом. Он занял восьмую позицию с +24 градусами.
Фото: Погода и климат
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.