Фото: Погода и климат

Ростовская область вошла в рейтинг самых теплых регионов России за 17 сентября. Информация появилась на сайте Погода и климат.Среди десяти лидеров находится Таганрог. Специалисты зафиксировали там температуру +25,3 градуса. Этот город Ростовской области занимает шестое место. А на восьмом месте находится город Константиновск с температурой +24,5 градуса.Помимо этого, Ростовская область попала в десятку самых знойных мест. Так, Таганрог занял восьмую позицию с +29 градусами.При этом Цимлянск вошел в топ регионов с самым комфортным климатом. Он занял восьмую позицию с +24 градусами.