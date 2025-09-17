Новости
В Волгодонске горожане несут цветы и мягкие игрушки к могилам, погибших в ДТП, девушек

В Волгодонске горожане несут цветы и мягкие игрушки к могилам, погибших в ДТП, девушек. Анастасия Ф. и Ольга З. были похоронены 16 сентября.

Трагедия случилась 12 сентября. Девушек на электросамокате сбил водитель «Ауди А8». От удара пострадавшие скончались на месте.

В последний путь погибших провожали 16 сентября. На кладбище № 3 собрались более сотни людей.

Девушек хоронили рядом друг с другом. Их одели в свадебные платья, а между могилами поставили их совместную фотографию.

Близкие и одногруппники принесли букеты цветов с венками. Среди траурных украшений разместили плюшевые игрушки.

Неравнодушные люди пришли почтить память погибших и на следующий день, так как жители города еще не скоро забудут такую страшную трагедию.
Фото: Дондей
