В Ростовской области на торги вновь выставили активы и имущество «Донхлеббанка»

Фото: Соцсети

В Ростовской области повторно выставлены на аукцион имущественные активы, некогда принадлежавшие «Донхлеббанку». Объявление о предстоящих торгах размещено на портале, содержащем сведения о банкротствах.На продажу выставлены 11 пакетов ценных бумаг и автомобиль «Инфинити», общая стоимость которых оценивается в 44,9 миллиона рублей. Аукцион по ценным бумагам намечен на 28 октября, в то время как автомобиль будет выставлен на продажу 29 сентября.