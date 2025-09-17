Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на торги вновь выставили активы и имущество «Донхлеббанка»

В Ростовской области на торги вновь выставили активы и имущество «Донхлеббанка»

В Ростовской области повторно выставлены на аукцион имущественные активы, некогда принадлежавшие «Донхлеббанку». Объявление о предстоящих торгах размещено на портале, содержащем сведения о банкротствах.

На продажу выставлены 11 пакетов ценных бумаг и автомобиль «Инфинити», общая стоимость которых оценивается в 44,9 миллиона рублей. Аукцион по ценным бумагам намечен на 28 октября, в то время как автомобиль будет выставлен на продажу 29 сентября.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.