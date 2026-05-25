В Ростове семья местных жителей помогла певцу Ване Дмитриенко не опоздать на своё выступление.Ваня Дмитриенко приехал 23 мая в донскую столицу, чтобы выступить в КСК «Экспресс», но его электромобиль сломался по дороге. Тогда артист остановил машину, в которой ехала семья с детьми. Дмитриенко попросил их подвезти его на концертную площадку.Певец рассказал, что семья изменила свои планы и согласилась помочь. В благодарность за доброту Ваня Дмитриенко пригласил ростовчан на свой концерт.«Сегодня они среди нас — добрые люди Ростова-на-Дону», — сказал автор хита «Венера-Юпитер», обращаясь к гостям.