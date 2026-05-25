Часть Ростова на две недели останется без горячей воды

В Ростове часть жителей на две недели останется без горячей воды. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.Ограничения будут действовать с 27 мая по 9 июня. Горячей воды не будет в Железнодорожном районе по адресам: 2-я Баррикадная, 25; Крупской, 2, 4; Петрашевского, 48/23; Сакко и Ванцетти, 1; Спартаковская, 25; Рабочая площадь, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16-21, 25, 26; Стачки, 16, 18/27, 20, 21, 22, 22/1, 24, 26, 26/1.Отключение связано с проведением планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения.