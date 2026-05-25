Из ДНР в Ростов с 25 мая пустили новый ежедневный автобусный рейс

Из ДНР в Ростов-на-Дону с 25 мая пустили новый ежедневный автобусный рейс. По информации Министерства транспорта ДНР, автобусы будут отправляться из Тореза ежедневно в 12:30.Прибытие в Ростов-на-Дону запланировано на 16:30 того же дня. Это позволит пассажирам комфортно планировать свои поездки.Напомним, что это уже не первое расширение транспортного сообщения между ДНР и Ростовской областью в последнее время. Ранее, с 10 июня, через Ростовскую область будет запущен еще один новый автобусный маршрут, который свяжет населенные пункты ДНР с курортным городом Анапой.Этот рейс будет осуществляться по определенным дням месяца, отправляясь из Мариуполя в 8:00, из Енакиево – в 18:30, из Тореза – в 20:15.Открытие новых автобусных маршрутов свидетельствует об укреплении транспортных связей и улучшении логистических возможностей между регионами.