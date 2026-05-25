В Ростове появился мемориал в память о погибших при атаке БПЛА в Старобельске

В Ростове появился мемориал в память о погибших при атаке БПЛА в Старобельском педколледже. Кадрами поделились в городской администрации.

К памятнику «Мать и дитя» в парке имени 1 Мая десятки жителей города и области несут цветы. Монумент буквально усыпан гвоздиками.

Напомним, что трагедия произошла 22 мая. В результате удара по колледжу в Старобельске погиб 21 человек. Личности жертв установлены, все они — студенты в возрасте от 18 до 22 лет. Еще десятки человек получили травмы и были госпитализированы. Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, 45 часов шла спасательная операция, специалисты вытаскивали жертв из-под завалов.

В пригороде уже состоялись первые похороны. Девушек хоронили в подвенечных платьях. В ЛНР объявлен двухдневный траур — 24 и 25 мая.
Фото: Администрация Ростова
