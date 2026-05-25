До конца мая на маршруты Ростова выйдут 90 новых автобусов. Информацию предоставили в городской администрации.

Ранее на Театральной площади выставили приобретенные единицы техники перевозчиком «Ростовпассажиртранс». Впервые за 30 произошло такое обновление автобусного парка. Компания закупила 70 автобусов большого класса вместимостью 96 пассажиров и 20 автобусов особо большого класса вместимостью 162 пассажира.

Уже известны, на какие маршруты поставят автобусы. Это маршруты № 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 16, 16a, 22, 33, 34, 34а, 35, 42, 44, 71, 78, 90, 94, 96. В том числе автобусы особо большого класса выйдут на маршруты № 4, 33, 35, 42, 71.

Отметим, что новые единицы техники не будут направлены в загруженные микрорайоны по типу Суворовский и Александровки.
Фото: Администрация Ростова
