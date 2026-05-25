На Дону морское агентство оштрафовали за работу буксира с просроченным документом

В Ростове-на-Дону ООО «Морское агентство "Посейдон"» оштрафовали на 30 тысяч рублей. Компанию привлекли к административной ответственности за эксплуатацию буксира «Ветер» с просроченным свидетельством о классификации. Нарушение было выявлено Волго-Донской транспортной прокуратурой.Как следует из материалов дела, классификационный документ буксира «Ветер» истек еще 5 декабря 2025 года. Несмотря на это, судно продолжало выполнять рабочие функции в порту. Эксплуатация судна с просроченным свидетельством категорически запрещена, так как создает серьезную угрозу безопасности судоходства. Такие нарушения могут привести к остановке работы судна, значительным штрафам, а в случае происшествия – к аннулированию страховых выплат.По результатам проверки прокуратура возбудила дело и направила его в Арбитражный суд Ростовской области. Судебное разбирательство завершилось наложением на ООО «Морское агентство "Посейдон"» штрафа в размере 30 тысяч рублей.Стоит отметить, что вынесенное решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.