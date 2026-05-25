«Ростов» показал «Спартаку», как нужно относиться к трофеям

Футбольный клуб «Ростов» выложил фотографию Кубка России, сделав отсылку на разбитый трофей игроками «Спартака».

В социальных сетях «желто-синих» появилось фото Кубка России с подписью: «Не разбили его за целых 12 лет! Умеем бережно хранить все самое ценное для клуба».

Подпись является отсылкой к трофею московского «Спартака», который накануне стал пятикратным победителем Кубка России. После игры один из футболистов «красно-белых» поднял трофей над головой, после чего от кубка отпала нижняя часть.
Фото: ФК «Ростов»
