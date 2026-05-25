Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два человека утонули на водоемах Ростовской области за сутки 24 мая

Два человека утонули на водоемах Ростовской области за сутки 24 мая

За прошедшие сутки, 24 мая, на водоемах Ростовской области произошли две трагедии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Первый несчастный случай произошел в городе Белая Калитва, в городском парке «Молодежный». Два подростка решили переплыть реку Калитва. На середине реки один из юношей ушел под воду. Его товарищ пытался спасти друга, но, к сожалению, безуспешно. Водолазы достали из воды тело 15-летнего подростка.

Вторая трагедия случилась в Семикаракорском районе, в поселке Нижний Саловск. По предварительным данным, 21-летний молодой человек нырнул в местный пруд и не вынырнул. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело погибшего.

ГУ МЧС России по Ростовской области напоминает, что официальный купальный сезон в регионе откроется 1 июня. Спасатели настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах. Кроме того, категорически запрещается находиться у водоемов и купаться в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать подобных трагических последствий.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика