Два человека утонули на водоемах Ростовской области за сутки 24 мая

За прошедшие сутки, 24 мая, на водоемах Ростовской области произошли две трагедии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Первый несчастный случай произошел в городе Белая Калитва, в городском парке «Молодежный». Два подростка решили переплыть реку Калитва. На середине реки один из юношей ушел под воду. Его товарищ пытался спасти друга, но, к сожалению, безуспешно. Водолазы достали из воды тело 15-летнего подростка.Вторая трагедия случилась в Семикаракорском районе, в поселке Нижний Саловск. По предварительным данным, 21-летний молодой человек нырнул в местный пруд и не вынырнул. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело погибшего.ГУ МЧС России по Ростовской области напоминает, что официальный купальный сезон в регионе откроется 1 июня. Спасатели настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах. Кроме того, категорически запрещается находиться у водоемов и купаться в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать подобных трагических последствий.