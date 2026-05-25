В Ростове на Мичуринской установили «умные» дорожные камеры

В Ростове-на-Дону на улице Мичуринской повесили две «умные» дорожные камеры.Предварительно, оба радара были установлены примерно месяц назад. Заработали камеры или нет, пока не сообщатся. Фотовидеофиксаторы установили в нескольких метрах от отеля «Тесоро» на оба направления.Местные водители ожидают, что радар будет фиксировать превышение скорости, а также непристегнутый ремень, использование телефона за рулем и просроченный полис ОСАГО.