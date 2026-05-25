Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону 25 мая жители Суворовского заметили в небе солнечное гало

В Ростове-на-Дону 25 мая жители Суворовского заметили в небе солнечное гало
В Ростове-на-Дону 25 мая жители микрорайона Суворовского заметили в небе солнечное гало. Они поделились яркими фотографиями этого явления.

На снимках видно, что вокруг солнца появился вторичный круг света. Гало — это оптическое явление, возникающее при определённых условиях. Свет, проходя через ледяные кристаллы, отражается и преломляется, разделяясь на спектральные составляющие. Это придаёт гало сходство с радугой.

Обычно гало наблюдается зимой в морозные дни, но и летом его появление — редкость. В тёплую солнечную погоду гало может указывать на предстоящие изменения в погоде.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика