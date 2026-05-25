В Ростове-на-Дону 25 мая жители Суворовского заметили в небе солнечное гало

В Ростове-на-Дону 25 мая жители микрорайона Суворовского заметили в небе солнечное гало. Они поделились яркими фотографиями этого явления.На снимках видно, что вокруг солнца появился вторичный круг света. Гало — это оптическое явление, возникающее при определённых условиях. Свет, проходя через ледяные кристаллы, отражается и преломляется, разделяясь на спектральные составляющие. Это придаёт гало сходство с радугой.Обычно гало наблюдается зимой в морозные дни, но и летом его появление — редкость. В тёплую солнечную погоду гало может указывать на предстоящие изменения в погоде.