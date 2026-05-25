В Ростовской области не работает Единый реестр ЗАГСов

В Ростовской области перестал работать Единый реестр ЗАГСов. Проблема возникла днем 25 мая.Как рассказали жители, сам сайт продолжает функционировать. При этом аналитические данные реестра посмотреть невозможно. В том числе не работают вкладки: «Масштаб системы», «Статистика новорожденных, «Статистика заключивших брак» и «Имена детей». На экране появляется надпись:«Сервис «Имена» временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства».Вероятно, данные решили обновить. Пока не известно, как скоро портал снова заработает.