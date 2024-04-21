Московский «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 5:1

Фото: ФК Ростов

Московский «Спартак» победил «Ростов» с разгромным счетом 5:1. Игра прошла в донской столице 21 апреля в рамках 24-го тура РПЛ.В первом тайме команды обменялись голами. Счет в матче на 16 минуте открыл полузащитник «красно-белых» Даниил Хлусевич. Затем на 36 минуте донской нападающий Егор Голенков сократил отставание.Во втором тайме «желто-синие» несколько раз ошиблись, что привело к серии пропущенных мячей. На 54 минуте вратарь Сергей Песьяков отдал пасс сопернику. Полузащитник Хесус Медина воспользовался подаренной возможностью и вывел свою команду в перед. Затем через 10 минут «Ростов» получил пенальти в свои ворота.Одиннадцатиметровый вышел отбивать второй голкипер хозяев поля – Никита Медведев. Однако ротация вратарей ни к чему не привела – Хесус Медина забил мяч с точки. Затем на 74 минуте ворота хозяев поразил Кристофер Мартинс Перейра, а на 95-ой - Тео Бонгонда.Посмотреть игру на «Ростов Арене» пришли более 30,5 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости стадиона после введения Fan ID.Следующий матч «желто-синих» пройдет 25 апреля против «Урала» в Екатеринбурге.