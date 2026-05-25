Женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Новочеркасске

Водитель хэтчбека сбил на пешеходном переходе 49-летнюю жительницу Новочеркасска. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Авария произошла утром 25 мая на улице Гвардейской. По предварительной информации, в районе дом № 15 женщина переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. В этот момент по дороге ехал 25-летний водитель «Хонды Фит». Автомобилист не заметил пешехода и не успел вовремя затормозить.В результате аварии пострадавшую 49-летнюю женщину доставили в больницу.