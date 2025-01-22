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ФК «Ростов» может подать в суд на своего полузащитника Родриго Саравия. Об этом стало известно 22 января от «Матч ТВ».Саравия не прибыл на сборы команды в ОАЭ и находится в одной из стран Латинской Америки. Он не намерен продолжать карьеру в России. Клуб ищет способы разрешения этой ситуации. Рассматривается вариант перехода уругвайского футболиста в аргентинский клуб. Однако, как сообщает издание, если стороны не договорятся, «желто-синие» могут обратиться в суд.Саравия присоединился к «Ростову» летом 2021 года, его контракт с клубом действует до 2029-го.