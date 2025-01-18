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Два футбольных клуба из Аргентины заинтересованы в приобретении игрока «Ростова» Родриго Саравия. За уругвайского игрока развернулась «борьба» между командами «Химнасия» и «Уракан».Как сообщается, «Уракан» продал несколько центральных полузащитников в зимнее трансферное окно и теперь ищет способ укрепить свой состав. Тем не менее «Химнасия» имеет больше шансов на успех, так как её руководство уже согласовало с футболистом условия личного контракта.На данный момент ни один из трех клубов официально не прокомментировал ситуацию. Известно лишь, что уругвайский защитник не отправился с «Ростовом» на тренировочные сборы в ОАЭ.Летом прошлого года «Ростов» приобрел права на Родриго Саравия у клуба «Пеньяроль». По данным Transfermarkt, клуб с Дона потратил на этот переход 1,95 миллиона евро. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года.