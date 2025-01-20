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ФК «Ростов» отказался отдать в аренду полузащитника Родриго Саравия в аргентинский клуб

ФК «Ростов» отказался отдать в аренду полузащитника Родриго Саравия в аргентинский клуб
Футбольный клуб «Ростов» не согласился отдать в аренду полузащитника Родриго Саравия в аргентинский клуб «Химнасия». Об этом стало известно из зарубежных источников.

Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, руководство футбольного клуба «Ростов» выразило намерение продать 24-летнего уругвайского футболиста. В связи с этим запрос от «Химнасии» о возможности аренды игрока был отклонён. В итоге стороны не смогли достичь договорённости.

Ранее появлялась информация о том, что Саравия не присоединился к тренировкам «Ростова» и планирует перейти в другой клуб в ближайшее трансферное окно. Уругвайский футболист выразил желание вернуться в Аргентину.

Официальных комментариев от «Ростова» по этому вопросу пока не поступало.
Фото: ФК Ростов
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