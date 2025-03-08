ФК «Ростов» победил «Оренбург» со счетом 2:1

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» победил «Оренбург» со счетом 2:1. Матч прошел на стадионе «Газовик» 8 марта.Донской клуб открыл счет на табло на 22-й минуте. Точным ударом со штрафного мяч в сетку ворот забил защитник Максим Осипенко. Однако гости вышли вперед ненадолго. Уже через шесть минут нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья сократил отставание.Решающий гол забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко на 70-й минуте. Благодаря этому «желто-синие» смогли набрать три очка. Матч завершился со счетом 2:1.После победы донской клуб поднялся на 7 место (из 16-ти) в турнирной таблице РПЛ.