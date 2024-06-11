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Елена Смирнова покинет гандбольный клуб «Ростов-Дон»

Елена Смирнова покинет гандбольный клуб «Ростов-Дон»
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» покинет Елена Смирнова. Информацию в соцсетях 11 июня сообщает руководство клуба.

Правая полусредняя переходит в московский клуб «Луч». 20-летняя Елена Смирнова выступала за «желто-черных» с 2019 года. За это время она отыграла 36 матчей и забила 156 голов.

В завершающем сезоне в ГК «Ростов-Дон» Елена Смирнова показала хорошие результаты. Она выиграла золото Высшей лиги в составе «Ростов-Дона-2».

Напомним, тремя днями ранее ГК «Ростов-Дон» покинула Валерия Кирдяшева. Она была в составе клуба с 2023 года.
Фото: ГК Ростов-Дон
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