Елена Смирнова покинет гандбольный клуб «Ростов-Дон»

Фото: ГК Ростов-Дон

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» покинет Елена Смирнова. Информацию в соцсетях 11 июня сообщает руководство клуба.Правая полусредняя переходит в московский клуб «Луч». 20-летняя Елена Смирнова выступала за «желто-черных» с 2019 года. За это время она отыграла 36 матчей и забила 156 голов.В завершающем сезоне в ГК «Ростов-Дон» Елена Смирнова показала хорошие результаты. Она выиграла золото Высшей лиги в составе «Ростов-Дона-2».Напомним, тремя днями ранее ГК «Ростов-Дон» покинула Валерия Кирдяшева. Она была в составе клуба с 2023 года.