По завершении сезона-2023/24 «Ростов-Дон» покинет разыгрывающая Валерия Кирдяшева

Фото: Гандбольный клуб «Ростов-Дон»

«Ростов-Дон» покинет разыгрывающая Валерия Кирдяшева. Об этом сообщил гандбольный клуб в социальных сетях 19 декабря.Когда завершится сезон-2023/24, девушка перейдет в черногорский клуб «Будучност». Валерия хочет в дальнейшем выступить в Лиге чемпионов и набираться опыта на европейской арене.- Перед «Ростов-Доном» стоят большие цели на сезон, которые мы намерены достигнуть! Соответственно, я буду продолжать делать все, что от меня зависит, и приносить пользу команде, - подчеркнула Валерия Кирдяшева.На данный момент девушка полностью сосредоточена на тренировках в ростовском клубе.