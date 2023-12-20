Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

По завершении сезона-2023/24 «Ростов-Дон» покинет разыгрывающая Валерия Кирдяшева

По завершении сезона-2023/24 «Ростов-Дон» покинет разыгрывающая Валерия Кирдяшева
«Ростов-Дон» покинет разыгрывающая Валерия Кирдяшева. Об этом сообщил гандбольный клуб в социальных сетях 19 декабря.

Когда завершится сезон-2023/24, девушка перейдет в черногорский клуб «Будучност». Валерия хочет в дальнейшем выступить в Лиге чемпионов и набираться опыта на европейской арене.

- Перед «Ростов-Доном» стоят большие цели на сезон, которые мы намерены достигнуть! Соответственно, я буду продолжать делать все, что от меня зависит, и приносить пользу команде, - подчеркнула Валерия Кирдяшева.

На данный момент девушка полностью сосредоточена на тренировках в ростовском клубе.
Фото: Гандбольный клуб «Ростов-Дон»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.