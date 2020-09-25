Игрока «Ростова» Александра Смирнова арендовал «Оренбург»

Футбольный клуб «Оренбург» арендовал защитника ФК «Ростов» Александра Смирнова на сезон. Об этом сообщила пресс-служба «желто-синих» 28 сентября.– Между командами достигнуто трансферное соглашение по аренде флангового футболиста до конца текущего сезона, – сказано в сообщении.Напомним, частью «Ростова» 24-летний Смирнов стал в начале августа 2020 года, но успел дебютировать в составе донской команды в матче РПЛ.До «Ростова» защитник выступал в молодежном первенстве за московский «Локомотив», а в сезоне-2016/17 забил два гола в составе «Долгопрудного». Смирнов принял участие в 25 матчах, после в сезоне-2017/18 перешел в хорватский «Новиград». С 2018 года играл в составе ФК «Химки».