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Экс-полузащитник ФК «Волгодонск» вошел в тренерский штаб «Динамо Минск»

Экс-полузащитник ФК «Волгодонск» вошел в тренерский штаб «Динамо Минск»
Экс-полузащитник ФК «Волгодонск» вошел в тренерский штаб «Динамо Минск». 27-летний Иван Пилипчук будет работать тренером-аналитиком в белорусском клубе. Об этом сообщили в пресс-службе минского «Динамо».

Иван вошел в тренерский штаб клуба, возглавляемый его отцом - Романом Пилипчуком. 51-летний специалист возглавил минское «Динамо» в 2019 году.

Напомним, Иван Пилипчук играл за ФК «Волгодонск» в течение 2018 года. За сезон он вышел на поле лишь в четырех матчах. При этом результативными действиями полузащитник не отметился.

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