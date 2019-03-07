Экс-полузащитник ФК «Волгодонск» вошел в тренерский штаб «Динамо Минск»



Экс-полузащитник ФК «Волгодонск» вошел в тренерский штаб «Динамо Минск». 27-летний Иван Пилипчук будет работать тренером-аналитиком в белорусском клубе. Об этом сообщили в пресс-службе минского «Динамо».



Иван вошел в тренерский штаб клуба, возглавляемый его отцом - Романом Пилипчуком. 51-летний специалист возглавил минское «Динамо» в 2019 году.



Напомним, Иван Пилипчук играл за ФК «Волгодонск» в течение 2018 года. За сезон он вышел на поле лишь в четырех матчах. При этом результативными действиями полузащитник не отметился.