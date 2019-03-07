Полузащитник ФК «Ростов» вошел в состав российской сборной



Полузащитник ФК «Ростов» вошел в состав российской сборной. Данил Глебов выступит за молодежную команду в матчах с Норвегией и Швецией. Информацию об этом передает пресс-служба футбольного клуба.



Сообщается, что тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым выбрали 23 футболистов сборной. В списке полузащитников оказался Данил Глебов.



Российская команда проведет два матча в рамках сборов Марбелье с 18 по 25 марта. Футболисты сыграют с игроками из Швеции и Норвегии.



Известно, что 19-летний Данил Глебов тренировался в клубах «Томь» и «Спартак». Профессиональную карьеру начал в «Анжи-2». С 2019 года выступает за «Ростов».

