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Полузащитник ФК «Ростов» вошел в состав российской сборной

Полузащитник ФК «Ростов» вошел в состав российской сборной
Полузащитник ФК «Ростов» вошел в состав российской сборной. Данил Глебов выступит за молодежную команду в матчах с Норвегией и Швецией. Информацию об этом передает пресс-служба футбольного клуба.

Сообщается, что тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым выбрали 23 футболистов сборной. В списке полузащитников оказался Данил Глебов.

Российская команда проведет два матча в рамках сборов Марбелье с 18 по 25 марта. Футболисты сыграют с игроками из Швеции и Норвегии.

Известно, что 19-летний Данил Глебов тренировался в клубах «Томь» и «Спартак». Профессиональную карьеру начал в «Анжи-2». С 2019 года выступает за «Ростов».

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