Екатерина Дудко подписала контракт с ЖФК «Ростов»

Фото: ЖФК «Ростов»

Женский футбольный клуб «Ростов» пополнился новым игроком. Контракт с донским клубом подписала Екатерина Дудко.Футболистка родом из Белоруссии. Свою спортивную карьеру она начала в команде «Нива-Белкард» и провела там с 2011-го по 2015 год. С 2017 по 2021 годы выступала за футбольный клуб «Неман». В составе этой команды в сезонах 2019 и 2020 годов Екатерина завоевала бронзовые медали чемпионата Белоруссии. Ее также признавали лучшим нападающим и бомбардиром. В сезоне-2021 выступала в качестве играющего тренера.С 2022 по 2023 годы играла за клуб «Динамо-Минск». В его составе футболистка стала двухкратным чемпионом, дважды обладателем Кубка и Суперкубка. В 2023 году получила звание мастера спорта в Белоруссии.С 2024 года будет выступать за «желто-синих».