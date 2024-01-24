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С ЖФК «Ростов» подписала контракт либерийская футболистка Полин Дж Агботсу

С ЖФК «Ростов» подписала контракт либерийская футболистка Полин Дж Агботсу
С женским ФК «Ростов» контракт подписала 24-летняя полузащитница Полин Дж Агботсу. Информацию об этом опубликовали 23 января в социальных сетях донской команды.

Девушка родом из Либерии. Прошлый футбольный сезон Полин провела в казахстанском клубе «Окжетпес», вместе с ним она выступала в Лиге чемпионов.

За «желто-синих» футболистка будет выступать под номером 24.

- Рады приветствовать Полин в «Ростове» и желаем удачи! - поздравила пресс-служба ЖФК.
Фото: ЖФК Ростов.
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