В Ростовской области на два дня продлили предупреждение о заморозках. Об этом проинформировали в Северо-Кавказском УГМС.Низкие температуры прогнозируются в ночное и утреннее время 29 и 30 апреля. Метеорологи сообщают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.В некоторых районах области вероятно возникновения чрезвычайных ситуаций и инцидентов. Это может привести к уничтожению и повреждению сельскохозяйственных культур, а также к возможным негативным последствиям для цветущих и распускающихся почек ранних косточковых растений.