Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о последних матчах клуба

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал неудачи «желто-синих» в домашних играх против «Сочи» и «Оренбурга». Обоим клубам ростовчане проиграли с одинаковым счетом - 0:1.В разговоре с Donday футбольный эксперт подчеркнул, что был сильно удивлен поражению «желто-синих» от уральцев.- «Желто-синие» уже должны обезопасить себя от стыков, но проиграли дома двум аутсайдерам и сами себе осложнили жизнь. Что в игре с «Оренбургом», что с «Сочи» пропускали голы в самых концовках, как под копирку. А примитивность в атаке при этом никуда не делась. Чересчур вертикальная игра у «Ростова» в последних матчах. Сами себя загоняют в тяжелую ситуацию, - заявил Дьяков.По его мнению, команда обезопасит себя от участия в стыковых матчах.Команда Джонатана Альбы находится на десятой строчке российского чемпионата, имея в активе 27 баллов.