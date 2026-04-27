Актриса из Ростова Ирина Безрукова стала участницей реалити-шоу «Сокровища императора»

Актриса из Ростова-на-Дону Ирина Безрукова стала участницей реалити-шоу «Сокровища императора». Об этом она сообщила в своих социальных сетях.В новом сезоне Ирине составил пару её пиар-менеджер Станислав Влайку. У каждой команды в шоу есть свой цвет, и Ирина Безрукова со Станиславом стали «фисташковой» командой. Вместе они борются за приз в миллион юаней (11 миллионов рублей).- Мы вместе работаем уже 10 лет, и эту круглую дату решили отпраздновать со всеми вами в Чунцине, самом большом мегаполисе мира, в самом рейтинговом реалити российского ТВ, — написала в своём посте Ирина Безрукова.В комментариях поклонники пожелали Ирине удачи. Они также отметили, что фисташковый цвет эффектно смотрится на актрисе.Ирина присоединилась к проекту только в третьем выпуске. Уже в первый день испытаний удача не была на стороне Ирины. Их команда пришла к финишу последней и получила 20-минутный штраф. Это повторилось и в другом испытании. На испытании второго дня команда Ирины Безруковой была в шаге от вылета с реалити. Команда прибежала на финиш шестой из восьми пар.